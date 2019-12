Capo d’Orlando: consiglio burrascoso, si apre una crisi nella maggioranza

Venti di burrasca sferzano il consiglio e spezzano la maggioranza del sindaco Franco Ingrillì. In seguito all’ultimo consiglio comunale tenutosi sabato 14 dicembre sembra essersi aperta la crisi politica per l’Amministrazione di Capo d’Orlando. All’ordine del giorno il consuntivo 2018, giunto in aula con grande ritardo e sotto la scure dalla nomina del Commissario ad acta nominato dalla Regione. La Lista Orlandina ha aperto il civico consesso di sabato con la lettura di un documento che lamentava una cattiva gestione avvenuta in sede della commissione bilancio, presieduta dalla consigliera di maggioranza Enza Giacoponello. Il sindaco Ingrillì che ha preso la parola successivamente ha ritenuto opportuno ripercorrere gli eventi della serata precedente, rimarcando tensioni che rimanderebbero ad una crisi politica interna alla stessa maggioranza. Il consiglio, infatti, convocato in seduta straordinaria già venerdì sera, era stato rimandato per via delle assenze della maggioranza. Nella fattispecie, la Lista Orlandina, probabilmente per “bacchettare” il Sindaco, era assente alla prima convocazione della seduta e presente alla seconda, avvenuta un’ora dopo, con l’amara sorpresa di un’aula svuotata soprattutto dai colleghi della stessa maggioranza. Le posizioni prese durante il consiglio di venerdì sembrano avere aperto una frattura tra l’amministrazione e la Lista Orlandina rappresentata dai consiglieri consiglieri Colombo, Facciola e Leonino che durante il consiglio di sabato hanno deciso di abbandonare l’aula e non votare il bilancio. Un esercizio finanziario che i revisori hanno giudicano “allarmante” ipotizzando persino la procedura di riequilibrio come strada per “limitare i danni”. Il consuntivo 2018, pertanto, è stato approvato con i soli voti dei consiglieri di maggioranza presenti (7), registrando il voto contrario della minoranza (3). Si attende adesso di conoscere gli sviluppi di una crisi politica dai contorni ancora da chiarire interna alla maggioranza che sostiene il sindaco Franco Ingrillì.