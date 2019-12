Capo d’Orlando, vigili del fuoco a controllo in un tetto del centro

Intervento dei vigili del fuoco di Sant’Agata Militello in via XXVII Settembre a Capo d’Orlando.

I pompieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione sulla precarietà di una impalcatura montata sulla cima di uno dei palazzi della via, la cui stabilità e sicurezza sarebbero state compromesse dal vento di scirocco che soffia dalla scorsa notte e che ci accompagnerà ancora per buona parte del giorno.

La squadra dei vigili del fuoco è salita a verificare le condizioni di sicurezza della struttura ma al momento non si segnala alcun danno.