Capo d’Orlando: ex scalo merci, il Sindaco incontra le associazioni

Il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha incontrato una delegazione di rappresentanti delle associazioni culturali e di volontariato per illustrare la destinazione dell’ex scalo merci della stazione ferroviaria. Com’è noto, l’edificio del piazzale IV Luglio ha ottenuto un finanziamento di 940mila euro nell’ambito nel bando “periferie” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la “Rifunzionalizzazione delle strutture edilizie esistenti”.

Il Sindaco Ingrillì ha confermato ai rappresentanti delle associazioni che la struttura “diventerà un nuovo contenitore culturale, in grado di ospitare eventi, spettacoli e riunioni dove anche le associazioni potranno avere un loro spazio d’aggregazione. Faremo in modo – ha dichiarato il Sindaco – che lo scalo merci torni a rappresentare al meglio la funzione che assolveva un tempo, simbolo della vitalità economica e culturale di Capo d’Orlando”.

Oltre alla ristrutturazione funzionale del magazzino principale, è prevista la realizzazione di un edificio adiacente che verrà destinato ad uffici comunali.

Il responsabile dell’area Lavori Pubblici del Comune, Mario Sidoti Migliore, sta ultimando la stesura del bando di gara che verrà pubblicato entro il mese di febbraio.