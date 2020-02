Capo d’Orlando: Gazia e Liotta diventano “Fratelli d’Italia”

I consiglieri di Capo d’Orlando Sandro Gazia e Linda Liotta entrano a far parte di “Fratelli d’Italia”. A dare la notizia ed il saluto di benvenuto nel partito, che fa capo a Giorgia Meloni, ai due orlandini sono state le due responsabili per la provincia di Messina, Ella Bucalo ed Elvira Amata che auspicano la nascita di un circolo “FdI” proprio nel centro paladino.

“Fratelli d’Italia per il sottoscritto ma anche per Linda non è una opportunità ma una scelta ideologica – ha dichiarato il dottore Sandro Gazia motivando la sua scelta – Avevamo la possibilità di aderire ad un altro partito, ma abbiamo detto “no grazie”. Una scelta di vita e come tale va alimentata, per questo intendiamo riportare la politica partitica a Capo d’Orlando. Orgogliosamente siamo qui oggi a metterci la faccia e chiarisco anche la posizione che con Linda abbiamo in consiglio comunale: opposizione e maggioranza. Bene, in questo momento per rispetto dei nostri elettori e per coerenza con il mandato affidatoci, manterremo la nostra collocazione pur avendo una etichetta politica. Ciò ovviamente non impedirà di cominciare a costruire qualcosa per un domani”.



“Saremo inclusivi – ha commentato Linda Liotta – Con noi tanti cittadini che ci hanno invogliato, persone che hanno sempre avuto una ideologia politica e che contribuiranno alla raccolta di tutte quelle energie che non solo Capo d’Orlando, ma tutto il nostro territorio possiede. Oggi tracciamo la strada, questo è il punto di partenza, nascerà un circolo come abbiamo già detto, ma soprattutto organizzeremo incontri ed iniziative in grado di dare risposte certe alla zona tirrenico-nebroidea. Vogliamo e dobbiamo crescere insieme”.