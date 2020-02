Dalla Regione pioggia di finanziamenti per i Comuni virtuosi

La Regione Sicilia ha pubblicato il piano di riparto dei contributi destinati ai comuni siciliani che nell’anno 2018 hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata. Sono in tutto cinque i milioni che verranno quindi distribuiti tra i comuni che si si sono distinti per le buone pratiche. In provincia di Messina arriveranno in tutto 649. 381 euro, queste nel dettaglio le somme assegnate: Brolo riceverà 63.545 euro, Capri Leone 56.372 euro, Castel di Lucio 39.125 euro, Castroreale 45.597 euro, Limina 36.573 euro, Longi 40.198 euro, Mazzarrà Sant’Andrea 40.225 euro, Naso 53.629 euro, Rodì Milici 43.308 euro, Rometta 67.460 euro, San Filippo del Mela 70.329 euro, Santa Teresa di Riva 82.238 euro, Saponara 53.974 euro, Torregrotta 72.306 euro, Villafranca Tirrena 79.544 euro.