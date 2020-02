In Sicilia arriva Microcash, nuovo strumento di credito per i giovani

In Sicilia arriva Microcash, un nuovo strumento di credito per i giovani. Si tratta di un microcredito immediato fino a 25mila euro, un nuovo strumento pre-istruito da Fidimed ed erogato da Banca Sant’Angelo e rivolto ai giovani aspiranti imprenditori, startup, professionisti o lavoratori autonomi che sognano l’autoimprenditoria, microimprese e cooperative fino a 10 dipendenti, per affrontare esigenze di cassa o piccoli investimenti. Microcash può essere utilizzato per acquisto di beni e servizi, pagamento di stipendi a nuovi dipendenti o soci lavoratori e spese per corsi di formazione.

Per ottenerlo occorre avere una partita Iva da meno di 5 anni, avere fino a 5 dipendenti (per professionisti e ditte individuali) o fino a 10 addetti (per società di persone, srl semplificate e cooperative). Inoltre bisogna aver registrato nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale annuo fino a 300mila euro, ricavi annui fino a 200mila euro e presentare un livello di indebitamento non superiore a 100mila euro. Da marzo, la Camera di commercio Palermo Enna sarà sede permanente di uno sportello informativo (aperto il mercoledì pomeriggio). L’Ordine provinciale dei dottori commercialisti di Palermo si occuperà di informare i commercialisti iscritti sull’attività dello sportello; mentre a Fidimed, consorzio fidi 106 vigilato da Bankitalia, si occuperà di istruire la pratica, fornire i servizi di tutoraggio ed erogare direttamente i finanziamenti, il cui 80 per cento sarà garantito dal Fondo di garanzia per le Pmi gestito da Mediocredito centrale-Banca del Mezzogiorno (gruppo Invitalia).

“Questo strumento, per il quale dobbiamo dire grazie a Banca popolare Sant’Angelo e Fidimed –ha detto Alessandro Albanese, prsidente della Camera di Commercio Palermo Enna -, è la dimostrazione di come in Sicilia si possa fare bene anche finanza, aiutando sin dai dai primi gradini le imprese. Lo sviluppo dell’Isola passa proprio dal mondo imprenditoriale e Microcash mette insieme due istituzioni prettamente siciliane, radicate sul territorio che investono in Sicilia”.

“Fidimed dispone di grande autonomia, efficienza e operatività – ha aggiunto Fabio Montesano, ad del consorzio fidi -. Abbiamo già operato con successo nel campo del microcredito, prima nel Lazio con oltre 200 prestiti erogati per conto dell’agenzia pubblica regionale Lazio Innova, e poi nel 2019 in Sicilia con oltre 120 operazioni erogate direttamente con fondi propri“.