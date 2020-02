Bonus Seggiolini anti-abbandono: il sito subito in tilt

E’ andato subito in tilt il sito per ottenere il bonus da 30 euro per l’acquisto del seggiolino anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni. E così la legge che prevede l’obbligo in auto del seggiolino subisce un nuovo stop. Andando sul sito www.bonuseggiolino.it, infatti, si sarebbe potuto ottenere il contributo, o il rimborso per chi avesse già effettuato la spesa, ma il sito non risulta, al momento, ancora attivo.

Il sito web era già andato online nel pomeriggio di ieri, ma risultava accessibile solamente ai rivenditori intenzionati a registrare sulla piattaforma il proprio punto vendita nel quale poteva essere acquistato il seggiolino. Ma per coloro che volevano invece richiedere il bonus è stata impossibile a registrazione.

La legge, nata per evitare le tragedie dei bambini dimenticati in auto, era stata approvata dal Parlamento con il voto di tutti i partiti politici ma renderla effettiva si sta rivelando un percorso ad ostacoli, nonostante l’articolo 172 del Nuovo codice della strada sia diventato realtà a ottobre.

I seggiolini anti-abbandono sono dotati di sensori, che si attivano quando il bimbo è seduto, collegati con il cellulare del conducente e che mandano un allarme quando la persona alla guida si allontana dall’auto. Questo meccanismo vuole porre fine al dramma dei piccoli che hanno perso la vita perché dimenticati all’interno della vettura: in Italia, negli ultimi dodici anni, casi simili sono successi una decina di volte.

Con i seggiolini anti-abbandono bisogna mettersi in regola entro il 6 marzo: da quella data scatteranno le sanzioni con multe che vanno da 83 a 333 euro con l’aggiunta della sottrazione di 5 punti sulla patente. E se si commettono due infrazioni in due anni scatta il ritiro della patente. Secondo la normativa, i dispositivi non hanno bisogno di una specifica omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità.