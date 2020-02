A Carnevale gol in maschera tra i dilettanti

L’ultima domenica di Carnevale ha consigliato la Lega Sicula ad anticipare ad oggi molti dei tornei o a non prevedere i campionati dalla Prima alla Terza categoria, recuperi e coppe esclusi. In serie D, girone I, però’, si gioca regolarmente domani con il Palermo che prova l’allungo se la Fc Messina, a caccia dei play-off, riuscira’ a fermare in casa il Savoia. Trasferta non difficile, invece, per l’Acr a Roccella. Tanti tifosi al seguito per il Citta’ di S.Agata nella non ardua gara di Carlentini con le orecchie ad Acicatena dove è di scena la lepre Paternò, orfana del bomber Cocuzza per il resto della stagione ed ora con soli 4 punti da gestire ed il confronto diretto da disputare al Fresina. Si è completato al sabato, invece, il gruppo B di Promozione dove l’Acquedolci resta sempre in scia all’Igea, giunta al decimo successo di fila. Questi gli altri risultati:

PROMOZIONE

GIRONE B

Gioiosa-Castelluccese 3-1

Acquedolci-Stefanese 5-0

Igea-Pro Falcone 3-0

Merì-Gangi 1-0

Nuova Rinascita Patti-Acquedolcese 1-0

Rocca-Supergiovane Castelbuono 1-1

Santangiolese-Sinagra 4-0

Torrenovese-Due Torri 1-2

GIRONE C

Atletico Messina-Valdinisi 3-1

Gescal-Villaggio S.Agata 4-1

Jonica-Città di Misterbianco 1-0

Motta-Sporting Taormina 3-0

Ss Milazzo-Messana (ore 15)

COPPA SICILIA PRIMA CATEGORIA

Città di Galati-San Fratello 0-1

Aci Bonaccorsi-Pro Mende (ore 15)

COPPA TRINACRIA SECONDA CATEGORIA

Kaggi-Città di Linguaglossa 2-0

TERZA CATEGORIA

Stromboli-Torregrotta (ore 9)

TERZA CATEGORIA BARCELLONA P.G.

Fondachelli-Real Caldora 2-1

Santantonino-Terzo Tempo 0-2