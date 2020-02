Coronavirus, quarantena volontaria per due famiglie a San Fratello

Due nuclei familiari di San Fratello, sono in quarantena volontaria da ieri, con il placet della autorità sanitarie locali.

Tutto ha avuto inizio dall’arrivo in paese di una donna, parrebbe un’insegnante originaria del centro montano con incarico nelle vicinanze di Codogno, in Lombardia, centro del focolaio del nuovo Coronavirus in Italia – che ha fatto rientro in Sicilia nelle scorse ore per motivi familiari.

Pare, comunque, che la signora goda di ottima salute.

Non si sa bene se la donna abbia viaggiato con mezzi propri o con mezzi pubblici, anche se in un primo momento si era parlato di aereo.

Se fosse confermata la circostanza del rientro arbitrario della donna nell’Isola, non si tratterebbe del primo caso di allontanamento volontario ed elusione dell’isolamento ordinato dalle autorità per gli abitanti del lodigiano: un 27, infatti, è tornato senza nessuna autorizzazione, nel suo paese di origine in Irpinia.

Immediatamente informato, il sindaco di San Fratello ha chiesto ed ottenuto dalla famiglia la possibilità che quest’ultima si “isoli” per 15 giorni in attesa degli sviluppi del caso.

Il primo cittadino sanfratellano ha precisato che non ci sarebbe alcuna emergenza in atto e che le operazioni effettuate rientrano nelle normali direttive diramate, in questo caso, dagli organi di sicurezza sanitaria.

Una indiscrezione non confermata, trapelata nella mattinata di domenica, riporterebbe però un aggravamento delle condizioni di qualcuno appartenente a uno dei nuclei familiari in questione che, con febbre alta, sarebbe stato trasferito a Palermo a scopo precauzionale.