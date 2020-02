Sant’Agata Militello, controlli su Coronavirus: 42enne del luogo, che vive e lavora a Lodi, è in isolamento

Un uomo di 42 anni originario di Sant’Agata Militello, ma che vive e lavora a Lodi dal 2018 è stato invitato, dal sindaco Bruno Mancuso, a osservare l’isolamento a scopo precauzionale per 15 giorni per scongiurare un eventuale contagio del nuovo Coronavirus.

Ad eseguire il controllo a casa dell’uomo, rientrato a Sant’Agata ormai da qualche giorno dalla cittadina lombarda per alcuni giorni di ferie, sono stati gli agenti della polizia municipale.

Il primo cittadino è stato informato da alcuni residenti circa la presenza dell’uomo in città e riguardo le sue condizioni di salute che non sarebbero state ottimali.

Dopo aver parlato con lui rassicurandosi sul suo stato di salute, Mancuso gli ha chiesto di attenersi alle disposizioni sanitarie in materia di Coronavirus, attivate in tutta Italia dopo i casi di Lombardia e Veneto delle scorse ore.

Il 42enne sta bene e non presenta sintomatologie legate all’eventuale insorgenza del virus tuttavia, come afferma il primo cittadino santagatese, “l’attenzione è alta e invitiamo tutti al senso di responsabilità nel tutelare la propria salute e quella degli altri”.

Il sindaco, inoltre, ha comunicato che già domattina avviserà le autorità sanitarie competenti per il territorio e saranno queste ultime e decidere se e quali misure aggiuntive adottare per il 42enne.