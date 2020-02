Basket, serie B: la Costa esce dall’incubo, Torrenova invece resta nel tunnel

Tutto regolare nel girone A di serie B con le gare della 23^ giornata disputate senza rinvii con bilancio in parita’ per le due nebroidee. Infatti la Costa d’Orlando ha dato una spallata alla crisi interrompendo la serie di undici sconfitte di fila e centrando la prima vittoria del 2020 sul parquet dell’Alessandria e facendo un bel passo avanti verso la salvezza diretta. I due punti mancavano addirittura dallo scorso 30 novembre. Per blindare la permanenza i biancorossi, saliti a 14 punti in sest’ultima posizione, dovranno battere il pericolante Montecatini (ultimo a quota 8) sabato prossimo alle 17.30 al PalaFantozzi.

FORTITUDO ALESSANDRIA-COSTA D’ORLANDO-66-68

Fortitudo Alessandria: Paoli 17 (6/9, 1/4), Zampogna 15 (1/1, 2/7), Lemmi 13 (3/7, 2/3), Sperduto 8 (1/2, 2/5), Pavone 5 (2/4, 0/1), Gay 4 (1/3, 0/1), Serafini 2 (1/1, 0/2), Legnini 2 (0/1, 0/2). N.e.: Grossholz, Bellachioma, Sabli. All.: Vandoni.

Costa d’Orlando: Riccio 22 (2/6, 4/8), Tessitore 16 (1/5, 3/6), Bolletta 8 (1/7, 2/3), Teghini 8 (2/5, 0/4), Di Coste 6 (3/5), Avanzini 4 (0/1), Spasojevic 3 (0/1, 1/1), Ferrarotto 1 (0/0, 0/1). N.e.: Crusca, Ciccarello. All.: Condello.

Arbitri: Bianchi di Riccione e Bonetti di Ferrara

Parziali: 21-15; 27-38; 47-49.

Purtroppo grave sconfitta per la Cestistica Torrenova che, malgrado il calore del “Pala Torre”, cede a Borgosesia, subisce la settima sconfitta di fila, manca ancora l’appuntamento con la prima vittoria nel 2020 e torna a preoccuparsi per la classifica e il raggiungimento della salvezza diretta a metà del girone di ritorno visto che il calendario è duro (sabato alle 20.30 di scena a San Miniato) e l’attuale terz’ultimo posto a quota 10 significherebbe play-out. Dopo aver giocato una partita di alta intensità, Torrenova è poco fredda nel finale e di arrende all’avversario, sprecando qualche pallone di troppo soprattutto con Vico, Santucci e l’irriconoscibile Boffelli.

Cestistica Torrenova: Cucco 16 (1/1, 4/9), Vico 12 (4/15, 1/5), Santucci 11 (1/4, 2/7), Nwokoye 9 (3/4), D’Andrea 9 (4/5), Boffelli 5 (1/2, 1/3), Gullo 4 (0/1, 1/6). N.e.: Ravì, Munastra, Murabito, Drigo. All.: Trullo.

Borgosesia: Ambrosetti 22 (5/6, 4/6), Di Meco 12 (6/15, 0/2), Cinalli 11 (1/1, 3/4), Faragalli 10 (0/1, 3/4), Cazzolato 9 (3/6, 1/1), Petracca 6 (0/6, 2/7), Vercelli (0/1 da tre), Dosic. N.e.: Ingrosso, Robino. All.: Bolignano.

Arbitri: Berlangieri e Spinelli.

Parziali: 17-23; 36-42; 49-52.