C. d’Orlando: Coronavirus “chi rientra dal Nord comunichi l’arrivo ed eventuali sintomi”

L’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando ha stampato e distribuito nei locali pubblici oltre 2000 opuscoli contenenti il decalogo dei comportamenti da tenere per prevenire l’infezione dal coronavirus denominato Covid-19. Il manifesto, che raccoglie dieci indicazioni utili anche a smentire le false notizie che corrono sul web, è stato messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute.

Per il Sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, si tratta di “un piccolo contributo in direzione della giusta informazione da dare ai cittadini e della corretta prevenzione da attuare. E’ importante non cedere alla psicosi né generare dannosi allarmismi: bisogna seguire le indicazioni degli esperti ed avere fiducia nel monitoraggio costante compiuto dalle istituzioni sanitarie”. Il Sindaco, inoltre, invita coloro che stanno rientrando a Capo d’Orlando dalle Regioni del Nord in cui insistono le zone focolaio del coronavirus e presentano sintomi influenzali, a darne comunicazione prioritariamente al proprio medico di famiglia. I provvedimenti vanno presi solo in caso di rischio reale per la comunità, senza procurare inutili e dannosi allarmismi.