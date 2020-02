Fc Messina e Citta’ S.Agata non fanno scherzi

Nella serie D perdono le prime due con la lepre Palermo fermata dal portierone Ingrassia a Licata ma senza danni visto che il Savoia perde a Messina sponda Fc, ora terza, mentre crolla ancora l’Acr, ko a Roccella 3-1. In Eccellenza prosegue il duello tra il Paternò, tornato al successo e sempre a più 4 sul Citta’ S.Agata, che ha infilato la sesta vittoria di fila, travolgendo, a domicilio, un coriaceo Carlentini, grazie all’ennesimo rigore a favore, trasformato da Concialdi, Ferotti e Longo. “E’ stato un match spigoloso – commenta proprio il 27enne centrocampista barcellonese, ex Usd Rocca di Capri Leone, Igea Virtus ed Ss Milazzo, Tonino Longo – e contraddistinto da un elevato agonismo. Non era facile imporsi su un campo in terra battuta, come quello in cui abbiamo giocato, ma, durante la settimana, ci eravamo preparati a dovere. Dopo un’attenta fase di studio, nel secondo tempo abbiamo intensificato gli attacchi, prendendoci l’intera posta. Volevamo arrivare al turno di riposo con maggiore serenità, e ci siamo riusciti. Il Paternò? Sarà una lotta all’ultimo sangue, ma noi non molleremo di un centimetro: il nostro obiettivo – conclude – rimane vincerle tutte, da qui all’epilogo della stagione regolare”.

PROMOZIONE

GIRONE B

Gioiosa-Castelluccese 3-1

Acquedolci-Stefanese 5-0

Igea-Pro Falcone 3-0

Merì-Gangi 1-0

Nuova Rinascita Patti-Acquedolcese 1-0

Rocca-Supergiovane Castelbuono 1-1

Santangiolese-Sinagra 4-0

Torrenovese-Due Torri 1-2

GIRONE C

Atletico Messina-Valdinisi 3-1

Gescal-Villaggio S.Agata 4-1

Jonica-Città di Misterbianco 1-0

Motta-Sporting Taormina 3-0

Ss Milazzo-Messana 1-2

COPPA SICILIA PRIMA CATEGORIA

Città di Galati-San Fratello 0-1

Aci Bonaccorsi-Pro Mende 5-3

COPPA TRINACRIA SECONDA CATEGORIA

Kaggi-Città di Linguaglossa 2-0

TERZA CATEGORIA MESSINA

Stromboli-Torregrotta 2-3

TERZA CATEGORIA BARCELLONA P.G.

Fondachelli-Real Caldora 2-1

Santantonino-Terzo Tempo 0-2