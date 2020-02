Il Coronavirus blocca anche l’Orlandina basket

Come prevedibile l’Orlandina non partira’ per la trasferta di Bergamo a causa del Coronavirus che consiglia la massima allerta anche in casa LegaPallacanestro. Le decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma in Lombardia e Veneto coinvolgono anche l’Orlandina Basket. La gara tra Bergamo e Orlandina, in programma alle 20:30 di martedì 25 febbraio, è stata infatti rinviata a data da destinarsi. Rimarranno a Capo d’Orlando dunque i paladini, annullando la trasferta, programmata per domani, che avrebbe portato i biancoazzurri in Lombardia. Difficile dire quando il match si giochera’ ma in condizioni normali cio’ dovrebbe avvenire prima del via della fase ad orologio in calendario dal 15 marzo dopo l’ultimo turno della regular season previsto nel prossimo fine settimana e dopo le finali di Coppa Italia che si disputeranno nel lungo week.end successivo. Nell’attesa ovviamente il lungo ungherese Keller fara’ ritorno direttamente a Capo d’Orlando dopo aver partecipato da protagonista alle vittorie della sua nazionale nelle qualificazioni europee contro Slovenia e Ucraina. Intanto l’Orlandina è stata multata di ben 1000 euro in seguito alle intemperanze di qualche tifoso che nel match vinto in volata su Roma ha preso di mira l’ex trapanese Amici.