Nebrodi, prosegue il rientro di cittadini dal Nord. Segnalato il ritorno di una donna ad Acquedolci

Dopo San Fratello e Sant’Agata Militello, pare che anche ad Acquedolci sia stato segnalato il rientro di una persona che vive e lavora in in una delle zone che rientrano nella soglia di attenzione stabilita dalle istituzioni per via dei casi conclamati di Coronavirus in Italia.

Si tratterebbe anche in questo caso – come per il precedente di San Fratello – di un insegnante donna di circa trent’anni che lavorerebbe a Sondrio (zona recentemente indicata nella mappa “rossa”).

L’insegnante sta bene e il suo rientro nella cittadina acquedolcese – probabilmente in vista delle manifestazioni carnascialesche dello scorso fine settimana previste in città – sarebbe avvenuto sabato, quindi qualche ora prima dell’attuazione del Decreto del Governo che impone ai cittadini residenti, il divieto di lasciare le zone attualmente cinturate e sotto controllo sanitario.

E’ sempre utile confermare che non c’è alcuna emergenza in atto e che nessuno di coloro che sarebbero rientrati negli scorsi giorni dalla Lombardia sarebbe contagiato.

Resta ovviamente da ribadire, ancora una volta, l’utilizzo del buonsenso durante gli spostamenti e che questi ultimi siano indispensabili e prontamente segnalati alle autorità competenti.