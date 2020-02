Torrenova: si ferma il Carnevale, sospese anche le gite scolastiche

La Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo di Torrenova con disposizione n. 1298 del 23 febbraio 2020 emessa a seguito delle misure adottate dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio 2020 e pubblicate in GURI Serie Generale n. 45 del 23-2-2020 finalizzate ad evitare la diffusione del CoronaVirus, ha disposto la sospensione di tutte le uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione delle scuole.

La dirigente con una successiva nota ha anche comunicato al Comune di Torrenova che anche la Manifestazione del Carnevale è da intendersi quale uscita didattica e che, come tale, è da ritenersi sospesa. Il Sindaco di Torrenova comunica quindi che “vista l’annuale e proficua collaborazione con le scuole per la preparazione di un momento che ha assunto nel corso del tempo un contenuto e un significato sempre più didattico e sociale, seguirà ordinanza sindacale di annullamento della sfilata allegorica prevista per il 25 febbraio. L’amministrazione ritiene difatti doveroso tale atto in quanto riguardante una manifestazione prevista e pensata, innanzitutto, per il divertimento dei bambini”.