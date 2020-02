Allarme Coronavirus: nella diocesi di Patti acquasantiere vuote e niente scambio della pace

Comunione ricevuta solo nelle mani e niente acqua benedetta nelle acquasantiere all’ingresso delle chiese. Stop anche allo scambio della pace durante le funzioni religiose. Sono i provvedimenti presi dalla diocesi di Patti a seguito dell’emergenza coronavirus. Il vescovo Guglielmo Giombanco ha infatti disposto ufficialmente, a seguito dei comunicati della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Siciliana, che in tutto il territorio diocesano “i fedeli ricevano la Santa Comunione esclusivamente sul palmo della ma­no; si eviti lo scambio della pace con contatto fisico all’interno della Ce­le­bra­zione Euca­ri­stica;

sia rimossa l’acqua benedetta nelle acquasantiere delle Chiese”.

Al momento non è limitata alcuna iniziativa di culto.

Il vescovo Guglielmo Giombanco, inoltre, invita “a vivere questa emergenza con senso di responsabilità, attenendosi alle indicazioni delle Autorità competenti e alle misure igieniche dei Presidi Sanitari. Esprime, inoltre, profonda gratitudine a quanti – in particolare agli operatori sanitari – si stanno impegnando per il bene, la salute e la sicurezza dell’intera comunità”.