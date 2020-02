Brolo: “Nessun caso conclamato”, sospesa la sfilata dei carri

Le voci si rincorrono da ieri sera a Brolo circa un possibile caso di coronavirus. Ma adesso arriva la conferma del primo cittadino Pippo Laccoto che rassicura i concittadini: “Nessun caso conclamato”. Il soggetto dei rumors sarebbe una ragazzina, appena rientrata con la famiglia dalla Lombardia, che presenterebbe una lieve febbre. Il comune di Brolo ha già attivato il protocollo previsto fa sapere il sindaco, e a scopo del tutto precauzionale la famiglia della ragazzina si è auto isolata secondo le direttive nazionali. “Non ci sono motivi di preoccupazione – aggiunge Laccoto – siamo vigili e pronti ad attuare le eventuali misure di contenimento, ma ad oggi non c’è problema di sorta. A scopo precauzionale, sentiti i responsabili dell’associazione dei carristi, la sfilata di oggi è stata sospesa. Una misura preventiva, di rispetto della popolazione, presa – aggiunge Laccoto – con un grande senso di responsabilità e ovviamente con grande dispiacere per tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato per questa grande e bella manifestazione”.