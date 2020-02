L’Asd Gymnasium incanta a Messina e Curcio gongola

Messina ha confermato la bravura e l’organizzazione dell’Asd Gymnasium Capo d’Orlando che hanno centrato un brillante secondo posto nella prova del campionato regionale di ginnastica artistica disputato nella palestra della Cittadella dello Sport di Messina. Le allieve del maestro Emanuele Curcio hanno sfiorato il successo pieno ma hanno comunque dimostrato il loro valore negli esercizi al corpo libero, al volteggio ed alla trave. Arianna Colletta, Flavia Siracusa, Laura Ammendolia, Nicole D’Arrigo, Giada Conti Gallenti, Alessia Argiri, Noemi Pidala’ e Violetta Messina si sono distinte anche per eleganza e applicazione facendo felici genitori e istruttore. “Finalmente anche le squadre della società partecipano ai vari campionati – puntualizza Curcio – dopo che in questi ultimi anni ho privilegiato le individualità per creare diamanti o gioielli che poi altri sfoggiano visto che per vari motivi si sono allontanate andando a rinforzare altri team avendo costruito a Pissi un enorme bagaglio tecnico. Non succederà più visto che in questi anni abbiamo lasciato in secondo piano le tante atlete che meritavano più attenzione. Lo dimostra la gioia che esprimono nei loro occhi alla fine delle loro esibizioni gioia che condivido finalmente con loro”.