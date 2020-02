Torrenova: Coronavirus, il sindaco chiede “misure veloci ed efficaci”

Il Sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci ha inviato una nota alla Presidenza della Regione Sicilia, All’Assessorato Regionale della Salute, al Prefetto di Messina, all’ASP di Messina e all’ASP distretto di Sant’Agata Militello, chiedendo di conoscere le direttive stabilite in merito alla gestione del rientro delle tante persone che si stanno trasferendo dalle zone gialle d’Italia nei nostri territori.

“Si tratta di un vero e proprio esodo – scrive Castrovinci – ad oggi non possiamo prendere alcun provvedimento nei confronti di chi rientra dalle zone a rischio. Spero che gli enti preposti diano una risposta in tempi brevi anche perché il primo caso di coronavirus in Sicilia è di una turista bergamasca proveniente da una “zona gialla”. Non possiamo ancora esitare e non possiamo permetterci la diffusione del virus nel nostro territorio. Non si tratta di allarmismo o panico ma solo di semplice ragionevolezza: abbiamo esigenza di misure veloci ed efficaci”.

“Spero che chi sta rientrando dalle zone gialle – conclude il sindaco di Torrenova – abbia il buon senso di isolarsi per almeno 14 giorni. Non si tratta di discriminazione o razzismo, ma solo di buon senso che credetemi non ha fatto mai male”.