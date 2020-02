Insulti contro la figlia di Giuseppe Antoci, scatta la denuncia

Un giovane ha inveito e proferito insulti contro la figlia di Giuseppe Antoci, l’ex Presidente del Parco dei Nebrodi. L’episodio si è verificato in un ritrova di Acquedolci, dove la ragazza si trovava in compagnia di amici. A quanto pare, un 25enne si è avvicinato alle spalle della figlia di Antoci ed ha inziato ad apostrofarla in malo modo, insultando il padre e lanciandole contro un trancio di pizza.

“Ho presentato una denuncia contro quello che è accaduto ieri a mia figlia che si è allontanata dal locale molto scossa” – ha affermato Giuseppe Antoci, che vive sotto scorta dopo l’attentato di cui è stato vittima nel maggio 2016. “Sono molto amareggiato e frastornato non è giusto che una famiglia passi quello che sta passando la mia. Spero che gli inquirenti rintraccino subito il colpevole che non sembra essere del luogo”.