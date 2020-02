Brolo: tampone negativo per la ragazzina, nessun caso di coronavirus

E’ risultato negativo il tampone effettuato sulla ragazzina di 11 anni giunta a Brolo lo scorso fine settimana da Milano insieme alla famiglia. La giovane era febbricitante ed è stato attuato il protocollo sanitario per la prevenzione del coronavirus. La famiglia è rimasta in isolamento in attesa del responso clinico, mentre l’amministrazione Comunale ha annullato la sfilata di carnevale di martedì grasso. “La negatività del tampone è una notizia che ci riempie di gioia dopo giorni di apprensione – ha commentato il Sindaco Giuseppe Laccoto. Voglio ringraziare gli operatori sanitari ed i medici che sono stati vicini e solidali con l’amministrazione, condividendone le scelte fatte. Ringrazio anche la famiglia della ragazza, che ha, dopo la decisione dell’autoisolamento, mostrato grande maturità rimanendo sempre in costante contatto con me e l’amministrazione. Voglio ringraziare e tutti coloro che si sono attivati seguendo l’evoluzione della situazione e la cittadinanza che ha seguito questo caso con maturità e consapevolezza, senza lasciarsi prendere né dal pessimismo né dal panico che poteva scatenarsi”.