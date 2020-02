Coronavirus, il Sindaco di Militello Rosmarino si mette in quarantena

“Per una forma di rispetto nei confronti dei miei concittadini, di rientro da un breve soggiorno in Veneto, ho deciso in maniera autonoma di osservare, insieme a mia moglie, a scopo precauzionale, un periodo di quarantena pur senza la manifestazione di sintomi indicativi”. Così, il Sindaco di Militello Rosmarino Salvatore Riotta ha annunciato, con un post su Facebook la decisione di porsi in auto-isolamento, come attività di prevenzione per il coronavirus.

“Colgo l’occasione per ringraziare il mio Vicesindaco Dott. Tomasi , il Presidente del Consiglio Nino Mileti, la Giunta, il Segretario Comunale Dott. Spallino, le Forze dell’Ordine (Vigili Urbani, Carabinieri, e Corpo Forestale) per la sensibilità e collaborazione dimostrata nella gestione della problematica che sta interessando la comunità internazionale.

Nella speranza che si ritorni presto alla normalità, ringrazio, inoltre, tutti i militellesi che stanno dimostrando senso di collaborazione e responsabilità”, ha concluso Riotta.