Emergenza coronavirus: il Sindaco di Brolo incontra i medici

L’emergenza coronavirus è stata argomento di un incontro convocato al Municipio di Brolo tra il Sindaco Giuseppe Laccoto, la pediatra e i medici di base operanti sul territorio comunale. La riunione è servita ad individuare linee di comportamento uniformi da tenere nell’ottica della fondamentale attività di prevenzione. Da tutti gli intervenuti è stata evidenziata la necessità di prestare la dovuta attenzione al fenomeno, senza enfatizzare o dare spazio all’allarmismo, anche perché a Brolo non ci sono attualmente motivi di particolare preoccupazione.

Per le segnalazioni di emergenza o per quanti provengono dalle cosiddette “zone gialle” del Nord Italia e che sono tenuti a comunicare il loro arrivo, sono stati individuati dei numeri telefonici: 0941536036 (Ufficio Servizi Sociali); 3888388693 (Comandante Polizia Municipale).

Inoltre, tutti i casi sospetti dovranno essere tempestivamente segnalati direttamente ai medici di base o al pediatra i quali attiveranno le iniziative necessarie stabilite nei protocolli definiti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Per tutte le informazioni del caso, potrà essere utilizzato il numero verde attivato dalla Regione Siciliana: 800458787.

Il Sindaco Laccoto ha ringraziato per la disponibilità e la sensibilità dimostrate i medici che hanno partecipato all’incontro e che, in una fase delicata come quella attuale, che richiede particolare abnegazione e senso di responsabilità, svolgono in prima linea un compito strategico, tanto importante, quanto difficile.