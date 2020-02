Capo d’Orlando, Mangano su “Piano Spiagge”: “L’amministrazione fa orecchie da mercante”

“Nonostante le reiterate sollecitazioni l’amministrazione Ingrilli fa orecchie da mercante sull’urgenza di predisporre il nuovo PUDM “Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo”” Così scrive in una nota il consigliere di minoranza del comune di Capo d’Orlando Renato Mangano. “Su mia sollecitazione il presidente Massimiliano Fardella aveva convocato la commissione consiliare, per consentire al neo dirigente Arch. Lo Cicero di relazionare in merito; il quale in maniera esaustiva aveva esplicitato tutti i profili tecnici e normativi per la redazione dell’indispensabile strumento di pianificazione urbanistica biosostenibile”.

“Ribadisco il mio impegno e quello della minoranza consiliare – continua Mangano – per conciliare le esigenze delle attività economiche con quelle dei cittadini che reclamano la libera fruizione degli arenili.

Tutto ciò dovrà tenere conto delle caratteristiche della costa tutelando quelle aree di “rilevanza naturalistica” che non potranno essere intaccate, salvo per interventi di ripristino ambientale e individuando le “spiagge e le scogliere” dove sorgeranno attività balneari e ricreative, fermo restando le porzioni di spiaggia in prossimità della battigia che non possono essere date in concessione; senza trascurare i solarium e le aree dove collocare i manufatti per i servizi (Wc, depositi, docce, cabine, punti ristoro, etc) anche per i portatori di handicap”.