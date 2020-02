“Aerolinee Siciliane” si presenta domani a Messina

Tutto è pronto per la presentazione della nuova compagnia aerea siciliana “Aerolinee Siciliane”. L’incontro pubblico si svolgerà domani a Messina ed è rivolto principalmente alla cittadinanza. Lo slogan adottato da Aerolinee è infatti “People for people” proprio perché la compagnia nasce sulla base dell’azionariato popolare ed intende esprimere una filosofia particolarmente innovativa e stimolante per lo sviluppo e la crescita del territorio. Usufruire di una compagnia aerea siciliana ed allo stesso tempo di proprietà dei siciliani – nelle intenzioni dei proponenti – significa principalmente controllare e calmierare i prezzi dei voli da e per la Sicilia, applicare agevolazioni per chi viaggia per necessità, incentivare gli spostamenti turistici e mantenere sul territorio e l’indotto i grandi proventi del trasporto aereo dell’Isola. L’iniziativa di domani servirà anche ad invitare i cittadini a diventare azionisti investendo cifre particolarmente basse.

L’appuntamento è nella Sala Ovale del Municipio di Messina domani mattina alle ore 10.