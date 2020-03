Il calcio siciliano non si ferma, i pseudo tifosi nemmeno

Per il momento non si ferma il calcio dilettantistico siciliano che ha offerto un turno comunque interlocutorio con il Citta’ S.Agata ad osservare il riposo senza danni visto che il ko del Rosolini lascia la squadra di Pasquale Ferrara al secondo posto ora a meno 7 dal Paternò che, ricordiamo, stara’ fermo nell’ultima giornata quando tutto, calendario alla mano, potrebbe essere deciso a favore della squadra tirrenico-nebroidea. Questi tutti gli altri numeri della serie D alla Terza categoria barcellonese con l’increscioso episodio di Acquedolci nel finale del derby tra Polisportiva e Gioiosa, in quel momento avanti nel punteggio per 1-0 di un match poi finito 1-1. Un “tifoso” (se tale può essere definito) entra da un cancello situato dietro la porta ospite e si lancia contro il portiere del Gioiosa Axel Wajnzstein, colpendolo con un pugno al volto. Mercoledi ci aspettiamo duri provvedimenti.

SERIE D

Acr Messina-Licata 3-2

Acireale-Fc Messina 0-0

PROMOZIONE

GIRONE B

Sinagra-Torrenovese 1-1

Acquedolcese-Gioiosa 1-1

Acquedolci-Santangiolese 2-0

Due Torri-Rocca di Caprileone 2-3

Gangi-Nuova Rinascita Patti 1-0

Pro Falcone-Merì 0-1

Stefanese-Castelluccese 2-2

Supergiovane Castelbuono-Igea 0-2

GIRONE C

Ciclope Bronte-Atletico Messina 0-1

Messana-Real Aci 2-1

Sporting Taormina-Milazzo 2-1

Aci S.Antonio-Gescal 4-1

Valdinisi-Fc Motta 1-3

Villaggio S.Agata-Jonica 1-3

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C

Furnari-Sfarandina 1-0

Aquila Bafia-Rodì Milici 1-1

Futura Brolo-Pro Tonnarella 3-0

Nasitana-Treesse Brolo 3-1

San Fratello-Città di Galati 4-0

Stefano Catania-Città di Mistretta 0-2

Umbertina-Rosmarino 1-1

GIRONE D

Fiumedinisi-Sant’Alessio 2-1

Nuova Azzurra-Juvenilia 3-1

Real Sud-Or.Sa. 7-0

Robur-Pro Mende 0-3

Saponara-Pgs Luce 0-3

Academy San Filippo-Monforte San Giorgio 1-2

Duilia-Casalvecchio Siculo 3-2

GIRONE E

Giardini Naxos-Atletico Mascalucia 0-1

SECONDA CATEGORIA

GIRONE B

Alcara-Belsitana 1-0

Calcarelli-Pollina Finale 1-2

Longi-Dorothea 3-0

Pro Caltavuturo-Tortorici 2-1

Tusa-Aluntina 1-2

GIRONE C

Kaggi-Furci 2-2

Don Peppino Cutropia-Saponarese 1-0

Provinciale-Riviera Nord 1-3

Akron Savoca-Atletico Pagliara 2-1

Cus Unime-Real Zancle 1-0

Real Gazzi-Inter Club Lipari 2-1

Riposa: Itala

TERZA CATEGORIA MESSINA

GIRONE A

Valle del Mela-Virtus Rometta 1-0

Arci Grazia-Città di Villafranca 5-2

Folgore-Spadaforese 2-1

Malfa-Torregrotta 0-1

Rometta Marea-Stromboli 2-0

GIRONE B

Città di Francavilla-Real Antillo 5-2

Nuova Tauro-Amatori Kaggi 2-1

Agrillea-Santa Domenica Vittoria 3-0

Real Rocchenere-Pompei 10-0

Sc Sicilia-San Paolo 3-0

BARCELLONA P.G.

Tyrrenium Club-Real Caldora 3-0

Citta’ di Pettineo-Mirto 6-1

Ficarra-Orlandina 2-0

Fondachelli-Novara 0-1

Santantonino-Vigliatore 2-2

Terzo tempo-Nuova Oliveri 3-0