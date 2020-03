La Cestistica Torrenova pronta al rush finale per la salvezza in B senza Luca Munastra

Anche la serie B si è inchinata al coronavirus che ha fatto slittare a non si sa quando la 21^ giornata che per il girone A avrebbe dovuto vedere la matricola Cestistica Torrenova sul parquet della capolista San Miniato e la Costa d’Orlando ospitare Montecatini. Non si è fermato, invece, il mercato che ha chiuso a fine febbraio con l’ala Luca Munastra, giocatore in prestito dall’Orlandina, passato dal Torrenova al Giulianova, altra squadra della serie cadetta dove il 23enne paladino potra’ trovare più spazio di quello, scarso, che gli concedeva coach Tony Trullo. Quest’ultimo nelle ultime sette giornate dovra’ fare il miracolo di salvare senza play-out una neopromossa che con il suo arrivo sembrava poter davvero archiviare senza affanni il discorso salvezza grazie ad alcune vittorie peraltro con avversarie decisamente alla portata, salvo poi fare i conti anche con una societa’ inesperta (opinabili alcune scelte anche anti economiche sul mercato) oltre che con un calendario che non ha regalato più nulla. E non è che da qui alla fine il discorso sia meno complicato con Torrenova che, terz’ultima a quota 10, deve provare a difendere quantomeno la posizione per poter poi sfruttare il fttore campo nei play-out, sperando di poter agganciare la quint’ultima posizione che vale la permanenza e che ora è distante appena due lunghezze. Dovrebbero risultare decisive le ultime 4 gare con Oleggio, Alessandria, Montecatini ed i cugini della Costa d’Orlando che, usciti dal tunnel, dovrebbero ospitare i vicini di casa con la salvezza gia’ in tasca.