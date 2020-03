L’inverno bussa alla porta della primavera.

Oggi, primo marzo e primo giorno di primavera, si chiude un inverno decisamente anomalo che ha fatto registrare temperature al di sopra della media stagionale e che ha visto i pochi fenomeni, tipici della stagione, solo a dicembre, cioè nel primo dei tre mesi invernali.

La provincia di Messina e gran parte del territorio isolano non hanno registrato precipitazioni, né nel mese di gennaio, né nel mese di febbraio, ad eccezione di qualche piovasco notturno di poco conto.

Un’anomalia che è saltata subito all’occhio di tutti noi e che non si è mai verificata, almeno negli ultimi quindici anni. E, consultando gli annali pluviometrici, a quanto pare nemmeno negli anni meno recenti.

Fortunatamente la situazione sembra adesso destinata a cambiare e le tanto desiderate piogge potrebbero arrivare proprio nella primavera appena iniziata.

Dopo il piacevole tepore primaverile di oggi e di domani, da martedì assisteremo, infatti, ad un deciso quanto drastico cambio di circolazione che porterà sul Mediterraneo i primi fenomeni degni di nota. E’ molto probabile che anche la neve possa tornare ad imbiancare i rilievi anche se i raggi solari, adesso più perpendicolari sulla superficie terrestre rispetto ai mesi scorsi, non rappresenteranno le condizioni ideali per far scendere la temperatura su valori sensibilmente bassi. Ovviamente non mancheranno temporali con grandinate accompagnate da forti venti di maestrale e con le conseguenti mareggiate sulle coste esposte, come sempre avviene quando ci sono repentini sbalzi di temperature.

Insomma, per farla breve si prospetta una primavera estremamente dinamica sul territorio nebroideo.

Elaborazioni dati e previsioni meteo in collaborazione con BroloMeteo.IT