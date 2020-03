L’Orlandina basket cede Giancarlo Galipo’ e si allena con la Costa

Il coronavirus ferma anche i campionati di basket e per la serie A2 tutto slitta al prossimo fine settimana che dovrebbe vedere in calendario l’ultima giornata della prima fase con l’Orlandina attesa da Biella a dover poi di mercoledi affrontare la trasferta di Bergamo. Nell’attesa di certezze la squadra biancoazzurra ha ceduto in prestito fino al termine della stagione l’atleta Giancarlo Galipó alla Pallacanestro Crema, formazione militante nel campionato di Serie B. L’atleta orlandino, classe 2000, che ha svolto tutto il percorso di formazione nelle giovanili del club, è stato protagonista di due ottime annate con la prima squadra. Nella stagione 2019/20 ha disputato 20 gare con i biancoazzurri, con 1.8 punti e 1 assist di media in 8’ sul parquet, dimostrando un impegno e una voglia fuori dal comune. Già la passata stagione si era fatto notare ed aveva infiammato il PalaFantozzi guidando di pura energia la squadra ad una rimonta, vanificatasi nel finale, in Gara 3 della finale promozione contro Treviso. Il giovane playmaker vanta un high in Serie A2 di 7 punti, segnati in tre occasioni: contro Scafati, Napoli e Agrigento. Per il club è motivo di vanto e di orgoglio che un altro atleta prodotto del settore giovanile, nato e cresciuto a Capo d’Orlando, continui il suo percorso di crescita in un campionato importante come quello di Serie B. Per non perdere la condizione dopo due settimane di stop i paladini hanno disputato uno scrimmage con la Costa d’Orlando, club di serie B anch’esso fermo in attesa degli eventi ufficiali. Le due squadre ne hanno approfittato per tornare in campo e disputare una gara da 40’, con punteggio azzerato per ogni quarto, in modo da non perdere il ritmo partita. Per la cronaca la gara è terminata 82-61 per i biancoazzurri con parziali di 15-12, 21-13, 18-21 e 28-15. 17 punti per Bellan, 16 per Elmore, ma coach Sodini ne ha approfittato per dare spazio ai giovani Klanskis, Teirumnieks, Triassi e Neri. Out Querci per un piccolo problema al pollice.