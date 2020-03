Sant’Agata: la minoranza interroga sulle perdite della tubatura idrica

I consiglieri di minoranza del Comune di Sant’Agata di Militello Giuseppe Puleo, Carmelo Sottile, Melinda Recupero, Monica Brancatelli, Nunziatina Starvaggi tornano ad interrogare l’Amministrazione Mancuso e questa volta in merito alle perdite d’acqua della tubatura idrica che si registrano in diverse zone del paese. “Molte zone del centro e delle contrade sono state e sono tutt’ora interessate da perdite d’acqua, che riguardano la tubatura dell’impianto idrico pubblico – scrivono i consiglieri – Le segnalazioni dei cittadini vengono spesso ignorate o comunque gli interventi non sono pronti ed efficaci”. “Tra le situazioni ancora irrisolte, particolarmente rappresentativa dell’intempestività e della poca concretezza, con cui opera l’attuale amministrazione, è la perdita di acqua della condotta idrica che interessa un fabbricato prospiciente la via Minotti”. Tuttavia, “nonostante sia trascorso oltre un anno e mezzo dalla segnalazione dei cittadini interessati spiegano i consiglieri, solo da qualche mese (in seguito alle ultime diffide del legale dei proprietari dell’edificio) si è provveduto ad effettuare un sopralluogo, a seguito del quale è stato accertato che la perdita d’acqua in parola riguarda la condotta idrica pubblica”. “Per quanto siano passati diversi mesi dal sopralluogo, il problema ad oggi non risulta risolto, per cui i condomini continuano ad avere forti disagi connessi alla perdita, anche perché si verificano veri e propri allagamenti del cortile e dei magazzini sottostanti l’edificio, essendo questi seminterrati. Il protrarsi di tale situazione, oltre ad arrecare danno all’immobile, di certo sta mettendo a rischio la stabilità dell’edificio”.

“L’amministrazione, non intervenendo affatto e/o intervenendo in modo non tempestivo e/o non risolutivo su guasti e perdite del servizio idrico segnalati dai cittadini, crea un vero disservizio”. Pertanto, i consiglieri chiedono al Sindaco Bruno Mancuso “Per quali ragioni si interviene con molto ritardo ed in taluni casi ancora oggi non sono state riparate le perdite di acqua segnalate. Se non ritiene gravissimo, lesivo dei diritti dei cittadini e dannoso per la città che l’amministrazione affronti tali problemi segnalati senza dare adeguato riscontro, a volte rimanendo silente ed indifferenei e, nella migliore delle ipotesi, intervenendo in modo non tempestivo rispetto ai problemi segnalati relativi alla perdita di acqua dovuta ai danni del servizio idrico;Se e quali iniziative ha posto in essere o ritiene attuare per porre fine al lamentato disservizio”.