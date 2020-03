Sinagra: finanziato il progetto del micro-nido

L’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha approvato in via definitiva la graduatoria dei progetti presentati a valere sul bando FSC 2007-2013 “servizi di cura per la prima infanzia” – “interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi per l’infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia”.

L’elaborato presentato lo scorso aprile 2018 dal Comune di Sinagra si è posizionato al 9° posto in Sicilia (1° in provincia di Messina).

Il progetto di “Rifunzionalizzazione edilizia e adeguamento impiantistico di un immobile comunale esistente da esibire ad asilo nido”, fu redatto dal Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale Ing.Cilona, con la collaborazione di alcune consulenze esterne, tra cui quella della Dott.ssa Cettina Ventimiglia per gli aspetti riguardanti il progetto socio-educativo.

L’importo stanziato si aggira sui 493.000 euro. I lavori prevedono la realizzazione di un micro-nido (destinato alla fascia di età 0-3 anni) che sorgerà nell’edificio comunale già destinato in passato per le funzioni di Centro per l’impiego e Ufficio Anagrafe.

Soddisfatto il Sindaco di Sinagra Nino Musca: “per il raggiungimento di un importante obiettivo che consentirà a breve il miglioramento della qualità dei servizi a sostegno delle giovani coppie e, in aggiunta, per le opportunità lavorative che si determineranno in seguito all’arrivo di questo finanziamento di vitale importanza per il futuro della nostra comunità”.