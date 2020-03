Barcellona: alluvione 2015, liquidati 207mila euro per i danni

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si è visto liquidare da parte della Regione Sicilia la somma di oltre 207 mila euro, quale anticipazione del contributo regionale per i cittadini colpiti dall’alluvione del 10 ottobre 2015. In quella data, a causa dell’esondazione del Torrente Mela, furono numerosi ed ingenti i danni subiti dai privati cittadini, nonché quelli che interessarono ampi tratti di fognatura, acquedotto e manto stradale nei quartieri di Cicerata, Margi e Pozzo Perla.

La somma è stata assegnata con decreto 47 del 28 febbraio scorso da parte dell’assessorato regionale alle autonomie locali, ed è a titolo di acconto del 60% sul totale di oltre 345 mila euro. La restante parte, il 40% del contributo, sarà trasferita a titolo di saldo dopo la rendicontazione.

Le risorse sono state assegnate dall’assessore regionale alle autonomie locali e funzione pubblica Bernardette Grasso con decreto 419 del 2019. Si è trattato di oltre 239 mila euro per il risarcimento danni su beni mobili ed immobili dei cittadini, a seguito delle domande presentate e accolte dall’ufficio tecnico e di oltre 106 mila euro per i danni alle strutture pubbliche e cioè le reti idriche, fognarie e stradali. E’ stato l’assessore comunale ai lavori pubblici Tommaso Pino a proporre la destinazione del contributo regionale, dopo che il 23 ottobre 2019, la Regione aveva chiesto a Palazzo Longano di attivarsi per comprenderne le modalità di destinazione.

“Sono soddisfatto che si stia procedendo ad assegnare i fondi per il ristoro dei danni – ha dichiarato l’assessore Pino – siamo anche in attesa di conoscere le altre somme che la Regione concederà alla nostra città per l’alluvione 2011, grazie ad uno specifico emendamento che è stato presentato dal deputato regionale Tommaso Calderone”.