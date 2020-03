“Capovolti” si presenta: già 80 iscritti

Oltre 200 persone, tra titolari di attività e liberi professionisti, hanno partecipato alla presentazione dell’associazione “Capovolti”, nata con l’obiettivo di far diventare imprenditori e commercianti, ma più in generale i titolari di partite IVA, parte attiva nell’organizzazione di eventi e manifestazioni.

La presentazione si è svolta nella sala riunioni dell’hotel “Il Mulino”, in cui traspariva la voglia unirsi e fare sistema, allo scopo di rivitalizzare il tessuto socioeconomico e risollevare le sorti di Capo d’Orlando. “L’obiettivo è capovolgere un modello ormai divenuto stantio e improduttivo – ha esordito il vice-presidente dell’associazione “Capovolti”, Salvatore Valenzise – non possiamo più attendere che le istituzioni locali facciano qualcosa, ma dobbiamo essere noi a proporre e collaborare, diventando gli artefici del nostro destino”. “Voglio ringraziare le tante persone che sono venute oggi, ma nell’arco di questa settimana dobbiamo come minimo raddoppiare le adesioni – sottolinea il Presidente Sergio Scalia –, perché per realizzare quello che abbiamo in mente non è sufficiente la risposta, seppur positiva, che abbiamo avuto. Il Progetto Capovolti è ambizioso, ma per portarlo a termine serve l’unione e la collaborazione di tutti”. “Capo d’Orlando deve tornare ad essere punto di riferimento dei Nebrodi, anzi, di tutta la Sicilia – aggiunge Rosario Milone, socio fondatore di “Capovolti”. Per ricreare quel tipo di attrattiva dobbiamo lavorare tutti insieme”. Il primo evento organizzato da “Capovolti”, con il patrocinio del Comune orlandino, sarà “Il fiore all’occhiello”, che il 27, 28 e 29 di marzo darà il benvenuto alla primavera con un sorriso. Protagonisti della tre giorni saranno lo Zoo di 105, Ernesto Maria Ponte, Pippo Palmieri e la Tribute band degli U2 “The Experience”.