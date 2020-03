Il Coronavirus ferma gli aerei: ridotti i voli da e per la Sicilia

A causa dell’emergenza Coronavirus anche i voli subiscono importanti cancellazioni. Non solo gli aerei che collegano New York a Milano, ma anche i voli che collegano il nord ed il sud del nostro paese sono a rischio. Da ieri sono in corso diverse cancellazioni dei voli anche da e per gli scali della Sicilia. Tra questi il volo Alitalia che sarebbe dovuto partire da Fiumicino per Palermo alle 9.35 e il successivo volo dal capoluogo siciliano per la Capitale delle 10.40. Stessa sorte per il volo Alitalia che sarebbe dovuto partire da Linate alle 13.30 e partenza per lo scalo milanese alle 15. A Trapani è stato cancellato il volo giornaliero Trapani-Milano Linate di Alitalia (Az 1773) e il Milano Trapani (Az 1770) per un totale di sette voli a settimana, e sarà così fino all’8 marzo. Nessuna cancellazione a Comiso, mentre a Catania sono stati sette i voli cancellati ieri, sei di linea e uno charter proveniente da Malpensa. Ad essere annullati sono stati i collegamenti con Bologna, tre con Milano Linate e due per Fiumicino. A Catania, inoltre, è stato già cancellato il volo di Turkish.

Ci sono tagli in vista anche per Ryanair, anche se le compagnie comunicano giorno per giorno l’operativo dei voli. Ma sia da Palermo che da Catania si parla di un calo del traffico che varia dal 20% al 40%, mentre complessivamente la compagnia ha ridotto il piano di voli a corto raggio, principalmente da e verso l’Italia, fino al 25% per 3 settimane. “La decisione – spiega Ryanair in una nota – è stata presa dopo il calo significativo delle prenotazioni tra marzo e inizio aprile, dovuto al Coronavirus”. La compagnia ha precisato di non vedere per ora un impatto concreto delle cancellazioni sulla guidance sui profitti di quest’anno e che “è troppo presto” per ipotizzare quali effetti il coronavirus avrà sugli utili dell’esercizio 2021.