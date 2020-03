Mazzette in cambio di appalti, 11 arresti

Decine di agenti della Polizia sono impegnati in un’operazione che ha portato all’arresto di 11 persone, accusate di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e fittizia intestazione di beni. Tra gli arrestati, imprenditori e funzionari pubblici messinesi e trapanesi. L’indagine, coordinata dalla Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, è stata condotta dalla Squadra Mobile.

L’indagine prende il via la notte di Capodanno del 2019, quando la saracinesca di una tabaccheria del quartiere Camaro di Messina viene danneggiata con colpi di arma da fuoco. Una intimidazione, secondo gli inquirenti, a scopo estorsivo. Partono così gli accertamenti che svelano un sistema di corruzione che coinvolgeva uffici pubblici come il Genio Civile della Città dello Stretto.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal Procuratore capo di Messina Maurizio de Lucia, un imprenditore avrebbe stipulato un accordo con un funzionario del Genio Civile, tra gli arrestati di oggi. Per ogni appalto vinto avrebbe pagato duemila euro. Tra i destinatari dell’ordinanza ci sono un funzionario del Genio Civile di Messina e un dirigente del Genio Civile di Trapani.Entrambi avrebbero intascato delle mezzette.