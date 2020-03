Emergenza coronavirus: da domani scuole e Università chiuse in tutta Italia

Scuole chiuse fino a metà marzo per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il Governo durante la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. Erano già state sospese fino a domenica le lezioni in Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche ed Emilia-Romagna. La sospensione delle attività didattiche è fissata fino al 15 marzo, in attesa di valutare l’evoluzione del contagio.

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che scatterà da domani, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.