Alcara Li Fusi, “inanellati” nove grifoni

Sono stati ben nove gli inanellamenti di grifoni eseguiti ad Alcara Li Fusi dove, grazie ad un progetto avviato 20 anni fa, all’ombra delle Rocche del Crasto, esiste una delle iniziative di reintroduzione di maggior successo di tutt’Italia.

Proprio nel punto d’osservazione, a pochi chilometri dal centro di Alcara Li Fusi, il prof. Bruno Massa dell’Università di Palermo e il professore Tommaso La Mantia hanno eseguito l’inanellamento di nove esemplari, appartenenti alla colonia locale.

Nell’operazione sono stati impegnati oltre a Natalino Cuti,

inanellatore dell’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale -anche i colleghi dell’istituto Zooprofilattico di

Palermo che, con Antonio Spinnato, consulente del Parco dei Nebrodi

per il progetto grifone, hanno curato il controllo veterinario.

Grazie alla collaborazione di Salvatore Calcò e Nicolino Romano

dell’Associazione Ambiente Sicilia, le operazioni si sono svolte

rapidamente in circa 3 ore: per gli animali è previsto adesso un

periodo di acclimatamento. I grifoni erano stati rinvenuti debilitati

dopo l’involo e per questo motivo sono attualmente sotto osservazione, in attesa di essere rilasciati.

Il professore Massa chiarisce infatti che analoghi progetti non hanno

avuto lo stesso successo verificatosi invece su Nebrodi, grazie anche

alla forte collaborazione con la popolazione locale che ha di fatto

adottato i grifoni, con aiuti anche dal punto di vista alimentare.

Il Direttore del Parco, Filippo Testagrossa conferma l’importanza che

riveste la colonia dei grifoni dei Nebrodi come punto strategico al

centro dell’area mediterranea, dove convergono individui da tutte le

aree geografiche circostanti.

L’inanellamento di questi giorni permetterà di acquisire ulteriori

elementi scientifici commenta Luca Ferlito, che auspica nuove ed

ambiziose azioni di tutela in un unico progetto nell’area

euromediterranea.