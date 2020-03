Coronavirus, Capo d’Orlando: Ingrillì “chi rientra in Sicilia compili il modulo on line”

A seguito degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo nazionale per contenere l’epidemia da coronavirus, con la sospensione delle attività didattiche di scuole e università di tutta Italia, è prevedibile un ulteriore flusso di rientro in Sicilia dalle Regioni del nord.

Il Sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, ricorda che è attivo il sito dedicato con il modulo on line che consente ai cittadini di rientro in Sicilia dalle zone italiane in cui si sono manifestati i focolai del virus, di registrarsi ed essere segnalati al Dipartimento di prevenzione della Asp di riferimento. Coloro che rientrano, sono tenuti compilare il modulo on line disponibile a questo indirizzo:

https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php

Il Sindaco Ingrillì, inoltre, raccomanda a tutti i cittadini di osservare con scrupolo il decalogo dei comportamenti da tenere per prevenire l’infezione e messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute e ricorda che la Regione Siciliana ha istituito il numero verde 800458787 per fornire ogni assistenza e tutte le informazioni utili. Il numero, recentemente potenziato, è gestito dalla Protezione Civile Regionale in stretta collaborazione con personale sanitario.