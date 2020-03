Ecco “IgieniITIS”, l’igienizzante per le mani prodotto dagli studenti del “Torricelli” di Sant’Agata Militello

Ecco “IgieniITIS”, l’igienizzante per le mani prodotto dagli studenti del “Torricelli” di...

Una criticità sociale come il Coronavirus con tutto il suo carico di disagi, può diventare una esperienza didattica che contempli anche la risoluzione di problematiche connesse?

Partendo da questa domanda ed assecondando la curiosità degli studenti, il docente di chimica e fisica dell’Itis Torricelli di Sant’Agata Militello, Carmelo Colombo, ha prodotto nel laboratorio dell’istituto sanatagatese diretto da Venera Maria Simeone, un igienizzante per le mani declinato in tre versioni: gel, sapone liquido e spray.

“Con i ragazzi di 5A chimica e di 4A chimica, abbiamo preparato il nostro igienizzante, utilizzando le materia prime che abbiamo recuperato con non poca fatica dato il momento storico particolare del nostro Paese, da alcune aziende dislocate su tutto il territorio nazionale”, afferma Colombo.

La sfida è stata immediatamente raccolta dagli studenti che in poche ore, sotto la guida dei loro professori ed assistenti di laboratorio e avvalendosi delle preziose informazioni raccolte e acquisite negli anni di studio, hanno proceduto alla realizzazione esecutiva del “prezioso” prodotto.

Gli altri loro colleghi della sezione informatica, si sono invece occupati di ideare e stampare l’etichetta da applicare sui vari flaconi ideati per il confezionamento dell'”IgienITIS”.

“Stiamo testando le confezioni e preparando una etichetta per il nostro IgienITIS e chissà che un giorno non diventi un’idea imprenditoriale per qualcuno dei nostri bravissimi studenti”, conclude Carmelo Colombo.