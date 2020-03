Il coronavirus ferma anche le processioni religiose fino al 3 aprile

Niente processioni e feste popolari fino al 3 aprile, attività catechistica sospesa fino al 15 marzo. Sono le decisioni prese dal Vescovo di Patti Guglielmo Giombanco che riguardano tutte le parrocchie della Diocesi, prese dopo i provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri per contenere il contagio del nuovo coronavirus.

Lo scorso febbraio, il Vescovo aveva esonerato i fedeli dal segno di pace tramite stretta di mano ed aveva disposto che la comunione sia ricevuta solo sul palmo della mano. Adesso i nuovi provvedimenti, che prevededono anche il divieto, durante la celebrazione dei funerali, di esprimere il cordoglio e strette di mano.

Al momento, visto che nel territorio della diocesi di Patti non ci sono aree a rischio, “non ci sono limitazioni per le celebrazioni liturgiche e per gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima”. Riti della Settimana Santa sono salvi, quindi, coronavirus permettendo.