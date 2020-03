“La distanza di un metro non vale per gli atleti?” Il Sindaco di Torrenova chiede di sospendere i campionati

Sospendere i campionati delle diverse discipline sportive che si disputano sul territorio. E’ la richiesta avanzata alla Lega Nazionale Pallacanestro, ad altri enti sportivi e, per conoscenza, al governo nazionale e regionale, dal Sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci.

Castrovinci evidenzia una serie di problemi nella scelta di consentire lo svolgimento delle gare a porte chiuse e derivanti dall’impossibilità non solo per gli stessi atleti, ma anche per le associazioni e le società sportive di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di rispettare le ulteriori misure di prevenzione, quali il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi atleti: “misura valida per ogni cittadino, atleta o meno che sia”, afferma Castrovinci

Il tutto alla luce della considerazione che i campionati delle serie minori vengono svolti in piccoli centri ove gli atleti hanno frequenti contatti con i residenti e con gli esercizi commerciali del luogo. Si chiede maggiore tutela per atleti, appassionati dello sport e cittadini tutti.

La squadra di basket della Torrenovese milita nel campionato nazionale di serie B.