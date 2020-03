Barcellona: sequestrati diversi chili di novellame

Gli Agenti del distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso di specifici servizi mirati al controllo di veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari, hanno sequestrato svariati chilogrammi di novellame di sarda. Il tipo di pescato, utile per il ripopolamento del mare, e per il quale è prevista la cattura solo con particolari tecniche ed in alcuni periodi dell’anno, si trovava a bordo di mezzi frigo coibentati.

L’attività di prevenzione degli Agenti della Polstrada è stata condotta nei giorni scorsi, nel comune di Francavilla di Sicilia. Nel corso dei controlli è emerso che, nei vani di carico, erano riposte diverse cassette di pesce fresco, tra cui diversi chili di novellame di sarda, in violazione delle normative nazionali ed europee in materia di commercio di esemplari di specie ittica di taglia inferiore a quella di riferimento.

Personale dell’ASP del servizio veterinario di Taormina, di cui è stato richiesto l’intervento, dichiarando l’inidoneità del pesce al consumo umano, ne ha disposto il sequestro, elevando altresì sanzioni amministrative a carico del trasgressore.

Controllato, altresì, un altro mezzo che stava trasportando, in regime di temperatura controllata, centinaia di chilogrammi di alimenti quali formaggi, yogurt, pasta fresca, panna etc.. Il veicolo è risultato inidoneo per la tipologia di trasporto, ne è stato pertanto disposto il fermo amministrativo ed il ritiro della carta di circolazione, oltre alle conseguenti sanzioni amministrative.