Naso: Teatro Alfieri, sospesi gli spettacoli

Sospensione obbligata per le attività in corso al Teatro Alfieri di Naso a seguito del decreto governativo sull’emergenza coronavirus. Rinviato “Il Signor Dopodomani” con Stefano Cutrupi previsto in cartellone il 22 marzo. Da rinviare a data da definire anche la residenza artistica “Il mio nome è donna – Incontri” ideata e diretta da Angelo Campolo che avrebbe dovuto tenersi dal 17 al 23 marzo. Sospesi anche gli incontri del laboratorio teatrale gratuito curato da Rosetta Sfameni.

“È fondamentale non solo in termini di obbligatorietà, ma anche per senso di responsabilità – sottolinea la coordinatrice artistica Oriana Civile – adeguarsi alle prescrizioni ministeriali. Tuttavia stiamo lavorando con tutte le nostre energie per essere pronti alla ripresa delle iniziative non appena sarà possibile e, ovviamente, rispettando le indicazioni istituzionali. Il nostro obiettivo resta quello di recuperare per intero gli appuntamenti e le esperienze in corso, dagli spettacoli della Stagione ‘Il teatro siamo noi – #diversamentegiovani’ alle opportunità di laboratori e workshop che consideriamo di grande valore. Daremo via via tutti gli aggiornamenti”.