Sant’Agata, Covid-19: disposto tampone per un 50enne che era in isolamento volontario

Un 50enne in isolamento volontario da circa una settimana nella sua abitazione di Sant’Agata Militello, ha ricevuto la visita domiciliare di profilassi, da parte del personale sanitario a bordo di un’ambulanza attrezzata, a causa del sospetto che abbia contratto il Covid-19. Sarebbe stato già sottoposto a tampone.

Il provvedimento arriva al termine di una valutazione medica sulle sue condizioni di salute che si sarebbero aggravate nelle ultime ore.

Anche il sindaco di Sant’Agata, Bruno Mancuso, ha parlato di “caso sospetto”, ma bisognerà attendere il risultato dell’esame.

L’uomo, che vive a Roma per lavoro, era già in isolamento al suo rientro dalla Capitale dove pare abbia avuto contatti, nell’ambiente lavorativo, con colleghi che avevano già contratto il virus; per questo motivo aveva deciso di isolarsi in casa dove, però, abita con moglie e figlie le quali – secondo alcune indiscrezioni – sarebbero influenzate da qualche giorno.

C’è apprensione, quindi, anche per le condizioni della moglie che ha un’attività commerciale a Sant’Agata Militello – quindi a stretto contatto col pubblico – e se avesse anche lei qualche problema di salute come il marito, potrebbe essere messa in quarantena, ma saranno le autorità eventualmente e decidere cosa fare e come agire in tal senso.

Su questo, ovviamente non c’è alcun allarme tantomeno si registrano ulteriori casi in città legati ine modo al presunto contagio.

Due domeniche fa si era già registrato un allarme, poi rientrato, secondo il quale un uomo, arrivato nella cittadina tirrenica per trascorrere qualche giorno di ferie ma proveniente da Codogno, versava in condizioni di salute non eccellenti e si era isolato anche lui volontariamente dopo essersi consultato con le Autorità sanitarie provinciali e cittadine.