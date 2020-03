Arriva a Messina la MSC Opera con 2000 passeggeri. Musumeci chiede verifiche sanitarie, De Luca rassicura: “Controlli fatti”

E’ attraccata nel porto di Messina la nave MSC Opera con circa 2000 passeggeri a bordo. L’ormeggio era previsto domani, ma è stato anticipato perché le autorità di Malta hanno negato l’approdo per ragioni di ordine pubblico pur in presenza dell’autorizzazione sanitaria. Il presidente dell’Autorità portuale Mario Mega ha spiegato che si sta monitorando la situazione in costante contatto con l’Ufficio di sanità marittima, la Capitaneria di porto e con la compagnia di navigazione. Il comandante della nave avrebbe assicurato che non ci sono criticità sanitarie a bordo tanto che l’Autorità sanitaria di Messina ha rilasciato l’ok allo sbarco. Gli operatori al terminal crociere sono stati istruiti nelle scorse settimane per le procedure da seguire: per il controllo della temperatura dei passeggeri stanno utilizzando un termoscanner mobile. Preoccupato il Governatore Musumeci: “Bisogna valutare se impedire lo sbarco a Messina dei 2.250 passeggeri della nave da crociera Opera della MSC Crociere, per contenere il diffondersi del Coronavirus. Lo ha chiesto, all’Unità di crisi nazionale, la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, su mia disposizione. L’imbarcazione, già rifiutata da Malta, è appena approdata nella città dello Stretto.

Non conoscendo la situazione sanitaria a bordo – ha specificato Musumeci – bisogna garantire utili misure sanitarie”.

Ma poco fa il Sindco di Messina Cateno De Luca ha pubblicato un post su Facebook: “Terminati i controlli sotto il profilo sanitario. È stata concessa la libera pratica sanitaria, che significa che l’Unità sanitaria marittima non ha riscontrato problemi autorizzando i passeggeri a scendere”.



(foto stampalibera.it)