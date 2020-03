Brolo: Laccoto sul coronavirus,“Ognuno di noi si impegni responsabilmente”

“In questo momento di grande difficoltà per tutta l’Italia, ognuno di noi deve impegnarsi responsabilmente a fare la propria parte, con senso civico e rispetto per la comunità di cui facciamo parte”.

Così, il Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto invita i propri concittadini a osservare da un lato il decalogo di comportamenti diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità, dall’altro ad attenersi ai recenti provvedimenti contenuti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 marzo. In particolare, si ricorda, sono state sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli svolti in luoghi sia pubblici che privati, dove non si possa consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il Sindaco di Brolo, a tal riguardo, oltre a firmare l’ordinanza con cui si sospende il mercato ambulante settimanale nelle giornate di martedì 10 e 17 marzo prossimi e il mercatino del contadino del sabato nelle giornate del 7 e 14 marzo, invita i titolari di esercizi commerciali e attività di ristorazione, così come chiesto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, a non organizzare intrattenimenti vari e sospendere la musica con filodiffusione. “Bisogna evitare in ogni modo affollamenti di persone – commenta Laccoto – i locali sono inviati a far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. E’ necessario qualche sacrificio a discapito della socialità, ma si tratta di accorgimenti necessari per il bene di tutti”.

Il Sindaco Laccoto ricorda che è disponibile il numero verde 800.458.787 attivato dal governo regionale per l’emergenza Coronavirus a cui rispondono medici e volontari della protezione civile per fornire informazioni utili. Inoltre, tutti coloro che rientrano in Sicilia dalle “zone gialle” del Nord Italia dove si sono riscontrati focolai del virus, sono tenuti a compilare il questionario disponibile all’indirizzo Internet https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php e ad avvisare il proprio medico di famiglia in presenza di sintomi.