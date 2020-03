Fermi i campionati regionali, in campo a porte chiuse la serie B, ma solo la Costa

Sarà trasmessa in diretta sul canale LNP Channel Youtube della Lega Pallacanestro la gara di domani tra Costa d’Orlando e Montecatini. La 24esima giornata di campionato propone dunque un importante scontro diretto per la salvezza nel girone A di serie B. La Costa d’Orlando è reduce dalla vittoria esterna di Alessandria che ha interrotto una serie negativa di ben undici sconfitte consecutive. Montecatini sembra aver cambiato marcia nel girone di ritorno. Nuovi innesti per i toscani che hanno riacceso importanti speranze salvezza. Inoltre, lo scorso 23 febbraio ha battuto in casa la capolista San Miniato 73 a 71 con una buona prestazione di Andrea Iannilli. L’esperto centro ex Matera ha realizzato 20 punti e tirato giù 8 rimbalzi per un 26 di valutazione finale che ha consentito ai toscani di avere la meglio dei piemontesi nel finale. Palla a due alle 18 al pala Fantozzi domani, domenica 8 marzo. Arbitri saranno Antonio Giunta di Ragusa e Edoardo Ugolini di Forlì.

Invece San Miniato-Torrenova rinviata a giovedì 9 aprile con palla a due alle 21. Con una nota di due giorni fa inviata alla Lega Nazionale di Pallacanestro, nonché ad ulteriori Enti sportivi e, per conoscenza, al Governo Regionale e Nazionale, il Sindaco di Torrenova (Messina), dott. Salvatore Castrovinci, ha chiesto la sospensione delle gare dei campionati sportivi che si disputano sul territorio. Il Sindaco pone in luce una serie di problemi relativamente alla scelta di consentire lo svolgimento delle gare a porte chiuse e derivanti dall’impossibilità non solo per gli stessi atleti, ma anche per le associazioni e le società sportive, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 affinché si rispettino le ulteriori misure di prevenzione valide per ogni cittadino, atleta o meno che sia. Il tutto, alla luce della considerazione che i campionati delle serie minori vengono svolti in piccoli centri ove gli atleti hanno frequenti contatti con i residenti e con gli esercizi commerciali del luogo. Ai punti toccati dal primo cittadino del comune siciliano si aggiungono altre questioni, come ad esempio provare a capire cosa potrebbe succedere nel caso in cui uno o più atleti, membri dello staff tecnico o dirigenziale o semplici collaboratori venissero contagiati dal virus. Quale sarebbe il comportamento che la nostra Società dovrebbe adottare? La quarantena? Questo cosa comporterebbe a livello sanitario per il comprensorio? E a livello sportivo? Quali sono le misure che possono garantire ad un tesserato di restare in salute nonostante un lungo viaggio, passando per aeroporti, alberghi, semplici strade? In questo momento ci sembra quantomeno improbabile riuscire a dare delle risposte certe a tutti. Lo sport è parte fondamentale della nostra vita, la salute è qualcosa di imprescindibile. Per questo motivo la Cestistica Torrenovese, insieme alla Costa d’Orlando Basket, si unisce alla richiesta effettuata alla nota inviata dal dott. Castrovinci. affinché si possa garantire una maggiore tutela per addetti ai lavori, appassionati dello sport e cittadini tutti.