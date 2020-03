Il gioiosano Fabio Buzzanca alla corte della tennista russa Elena Rybakina

C’è un po’ di CT Brolo sul Circuito Mondiale del tennis femminile, la Women’s Tennis Association. Fabio Buzzanca da Gioiosa Marea dopo gli inizi nella scuola tennis brolese, con esperienze anche nell’Accademia di Reggio Calabria ed oggi in Federazione come Responsabile dell’Area Fisica e Nutrizionale al Centro Tecnico Under 15 di Sicilia e Calabria, grazie alle sue capacità e competenze, ed a tanta umiltà, dopo l’esperienza dello scorso anno nel “Circus”con l’Ucraina Lesia Tsurenko ex numero 23 del mondo, seguirà nel 2020 un’altra giocatrice professionista, Elena Rybakina, astro nascente del circuito. Tennista russa naturalizzata kazaka, che nel corso della sua giovane carriera si è aggiudicata due titoli WTA su sei finali disputate e il 24 febbraio 2020 ha raggiunto il suo best ranking alla 17ª posizione della classifica mondiale. Al suo seguito Buzzanca si trova ora ad Indian Welss-California (USA) dove si svolgerà uno dei Tornei più importanti del Mondo,il “Premiere BNP Open 2020” e tra 2 settimane a Miami-Florida (USA) per l’equivalente “Premiere Open Bye ITAU”. Due prestigiosi appuntamenti, che essendo “combined” saranno giocati dalle più forti giocatrici e giocatori del tennis mondiale.