In buone condizioni il 50enne di Sant’Agata Militello positivo, in mattinata tampone a moglie, figlie e ai medici del Pronto Soccorso

Sono buone le condizioni generali del 50enne vigile del fuoco di Sant’Agata Militello risultato positivo al tampone sul coronavirus. L’uomo da ieri si trova ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre sua moglie e le due figlie saranno sottoposte a tampone in mattinata, nonostante siano tutte e tre asintomatiche. Il protocollo predisposto dal Ministero della Salute non prevede il tampone per i soggetti che non presentano sintomi, ma la moglie e le figlie hanno acconsentito ad effettuare l’esame. Tampone previsto anche per personale medico e paramedico del Pronto Soccorso venuto a contatto sabato scorso con il vigile del fuoco che si era recato in ospedale dopo aver accusato i primi sintomi di malesse al rientro da un corso di formazione a Roma. Intanto, nella sede della Direzione sanitaria dell’ospedale cittadino, si svolgendo un vertice tra il manager dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia, il direttore sanitario Domenico Sindoni e il sindaco Bruno Mancuso per definire la procedura da seguire per il primo caso di coronavirus in Provincia.